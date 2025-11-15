Stagione molto complicata per Lewis Hamilton. Dopo il ritiro in Brasile, il britannico è a quota 21 GP senza nessun podio conquistato con la Ferrari. E non è l'unico a essere presente in questa particolare classifica, dai un occhio qui. La F1 torna in Las Vegas dal 21 al 23 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

CLASSIFICHE DEL MONDIALE 2025