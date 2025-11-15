F1, i piloti che hanno corso più GP con Ferrari senza andare a podio
Stagione molto complicata per Lewis Hamilton. Dopo il ritiro in Brasile, il britannico è a quota 21 GP senza nessun podio conquistato con la Ferrari. E non è l'unico a essere presente in questa particolare classifica, dai un occhio qui.
Dati di Michele Merlino
- GP con Ferrari senza podio: 21
- GP con Ferrari senza podio: 15
- GP con Ferrari senza podio: 14
- GP con Ferrari senza podio: 11
- GP con Ferrari senza podio: 8
- GP con Ferrari senza podio: 8
- GP con Ferrari senza podio: 5
- GP con Ferrari senza podio: 5
- GP con Ferrari senza podio: 5
- GP con Ferrari senza podio: 4
- GP con Ferrari senza podio: 4