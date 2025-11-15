Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, i piloti che hanno corso più GP con Ferrari senza andare a podio

classifica fotogallery
11 foto

Stagione molto complicata per Lewis Hamilton. Dopo il ritiro in Brasile, il britannico è a quota 21 GP senza nessun podio conquistato con la Ferrari. E non è l'unico a essere presente in questa particolare classifica, dai un occhio qui. La F1 torna in Las Vegas  dal 21 al 23 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

CLASSIFICHE DEL MONDIALE 2025

ALTRE FOTOGALLERY

Hamilton, 21 GP senza podio con la Ferrari

classifica

Stagione molto complicata per Lewis Hamilton. Dopo il ritiro in Brasile, il britannico è a quota...

11 foto

F1, il confronto tra i team negli ultimi 18 anni

STATISTICHE

La Ferrari si appresta a concludere un'altra stagione di digiuno. 17 anni fa, l'ultimo successo...

10 foto

'Benetton Formula', l'anteprima a Roma

presto su sky

A Roma l'anteprima mondiale di 'Benetton Formula', il documentario realizzato da Slim Dogs in...

16 foto

L'Audi già in pista: svelata la prima livrea 2026

il dopo sauber

Il marchio tedesco, che si prepara a entrare nella massima categoria del motorsport dopo...

15 foto

Rookie dell'anno in F1: la classifica

LA SITUAZIONE

La volata finale per il titolo piloti, ma non solo. In questa ultima parte del Mondiale è anche...

6 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    McLaren, Matteo De Palo entra nell'Academy inglese

    formula 3

    La McLaren ha accolto, all'interno della sua Academy, il talento italiano Matteo de Palo, che...

    Brasile, Antonelli è il protagonista del week-end

    Mara Sangiorgio

    Bearman e Verstappen, due sorpassi clamorosi

    GP BRASILE

    La Haas del britannico su Hulkenberg e la Red Bull dell'olandese sulla Mercedes di Russell: due...