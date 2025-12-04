F1, quando il Mondiale si decide all'ultima gara: tutti i precedenti. FOTO
Ad Abu Dhabi il Mondiale 2025 di Formula 1 si deciderà ancora una volta all'ultima gara, con l'ultimo precedente che risale al 2021 e che vede sempre come protagonista Max Verstappen. Ma ti ricordi le altre volte che il Mondiale si è deciso all'ultimo GP dell'anno? Dai un occhio qui. Tutto il weekend a Yas Marina è live su Sky e in streaming su NOW
- RIVALI PER IL TITOLO: Juan Manuel (Alfa Romeo) e Luigi Fagioli (Alfa Romeo)
- ULTIMA GARA: GP D'Italia (Monza)
- RIVALI PER IL TITOLO: Alberto Ascari (Ferrari) e José Gonzalez (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP Spagna (Barcellona)
- RIVALE PER IL TITOLO: Peter Collins (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP d'Italia (Monza)
- RIVALE PER IL TITOLO: Stirling Moss (Vanwall)
- ULTIMA GARA: GP Marocco (Casablanca)
- RIVALI PER IL TITOLO: Stirling Moss (Cooper/Brm) e Tony Brooks (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP Usa (Sebring, Florida)
- RIVALE PER IL TITOLO: Jim Clark (Lotus)
- ULTIMA GARA: GP Sudafrica (East London)
- RIVALI PER IL TITOLO: Graham Hill (Brm) e Jim Clark (Lotus)
- ULTIMA GARA: GP Città del Messico
- RIVALE PER IL TITOLO: Jack Brabham (Brabham)
- ULTIMA GARA: GP Città del Messico
- RIVALI PER IL TITOLO: Jackie Stewart (Matra) e Denis Hulme (McLaren)
- ULTIMA GARA: GP Città del Messico
- RIVALI PER IL TITOLO: Clay Regazzoni (Ferrari) e Jody Scheckter (Tyrrell)
- ULTIMA GARA: GP Usa (Watkins Glen, Stato di New York)
- RIVALE PER IL TITOLO: Niki Lauda (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP Giappone (Monte Fuji)
- RIVALI PER IL TITOLO: Carlos Reutemann (Williams) e Jacques Laffitte (Ligier)
- ULTIMA GARA: GP Las Vegas
- RIVALE PER IL TITOLO: John Watson (McLaren)
- ULTIMA GARA: GP Las Vegas
- RIVALI PER IL TITOLO: Alain Prost (Renault) e René Arnoux (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP Sudafrica (Kyalami)
- RIVALE PER IL TITOLO: Alain Prost (McLaren)
- ULTIMA GARA: GP Portogallo (Estoril)
- RIVALI PER IL TITOLO: Nigel Mansell (Williams) e Nelson Piquet (Williams)
- ULTIMA GARA: GP Australia (Adelaide)
- RIVALE PER IL TITOLO: Damon Hill (Williams)
- ULTIMA GARA: GP Australia (Adelaide)
- RIVALE PER IL TITOLO: Jacques Villeneuve (Williams)
- ULTIMA GARA: GP Giappone (Suzuka)
- RIVALE PER IL TITOLO: Michael Schumacher (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP d'Europa (Jerez de la Frontera)
- RIVALE PER IL TITOLO: Michael Schumacher (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP Giappone (Suzuka)
- RIVALE PER IL TITOLO: Eddie Irvine (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP Giappone (Suzuka)
- RIVALE PER IL TITOLO: Kimi Raikkonen (McLaren)
- ULTIMA GARA: GP Giappone (Suzuka)
- RIVALE PER IL TITOLO: Michael Schumacher (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP Brasile (Interlagos, San Paolo)
- RIVALI PER IL TITOLO: Lewis Hamilton (McLaren) e Fernando Alonso (McLaren)
- ULTIMA GARA: GP Brasile (Interlagos)
- RIVALE PER IL TITOLO: Felipe Massa (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP Brasile (Interlagos)
- RIVALI PER IL TITOLO: Fernando Alonso (Ferrari), Mark Webber (Red Bull) e Lewis Hamilton (McLaren)
- ULTIMA GARA: GP Abu Dhabi (Yas Marina)
- RIVALI PER IL TITOLO: Fernando Alonso (Ferrari)
- ULTIMA GARA: GP Brasile (Interlagos)
- RIVALE PER IL TITOLO: Nico Rosberg (Mercedes)
- ULTIMA GARA: GP Abu Dhabi (Yas Marina)
- RIVALE PER IL TITOLO: Lewis Hamilton (Mercedes)
- ULTIMA GARA: GP Abu Dhabi (Yas Marina)
- RIVALE PER IL TITOLO: Lewis Hamilton (Mercedes)
- ULTIMA GARA: GP Abu Dhabi (Yas Marina)