Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, quando il Mondiale si decide all'ultima gara: tutti i precedenti. FOTO

STATISTICHE fotogallery
30 foto
©Getty

Ad Abu Dhabi il Mondiale 2025 di Formula 1 si deciderà ancora una volta all'ultima gara, con l'ultimo precedente che risale al 2021 e che vede sempre come protagonista Max Verstappen. Ma ti ricordi le altre volte che il Mondiale si è deciso all'ultimo GP dell'anno? Dai un occhio qui. Tutto il weekend a Yas Marina è live su Sky e in streaming su NOW

CLASSIFICA 2025 - COMBINAZIONI PER IL TITOLO

ALTRE FOTOGALLERY

Mondiali decisi all'ultima gara: i precedenti

STATISTICHE

Ad Abu Dhabi il Mondiale 2025 di Formula 1 si deciderà ancora una volta all'ultima gara, con...

30 foto

Cadillac durante il Super Bowl: presentazioni F1

LE DATE

La Cadillac, 11^ squadra in griglia nel 2026 , svelerà la livrea con uno spot durante il Super...

8 foto

Isack Hadjar in Red Bull con Verstappen nel 2026

PILOTI

Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen in Red Bull nel 2026. La casa austriaca ha annunciato...

13 foto

Fornaroli da Melbourne al Qatar: il trionfo

FORMULA 2

Fornaroli campione Formula 2! La stagione del pilota italiano del team Invicta era cominciata con...

14 foto

Fornaroli, la carriera fino al titolo Formula 2

A LOSAIL

Leonardo Fornaroli è il nuovo campione della Formula 2: il pilota italiano conquista il...

12 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    F1: oggi Norris, Verstappen e Piasti in conferenza

    ALLE 11.30

    F1 in pista per l'attesissimo finale di stagione con il GP di Abu Dhabi, è la sfida che decreterà...

    Il '4' di Norris, la cabala nella lotta al titolo

    LA CURIOSITà

    La F1 si prepara all'ultima gara della stagione con una super sfida a tre: Norris è chiamato a...

    Il '4' di Norris, la cabala nella lotta al titolo

    LA CURIOSITà

    La F1 si prepara all'ultima gara della stagione con una super sfida a tre: Norris è chiamato a...