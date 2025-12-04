Saranno ben 9 i rookie che scenderanno in pista nelle FP1 del GP ad Abu Dhabi: in Ferrari toccherà ad Arthur Leclerc, che girerà insieme al fratello Charles. Novità anche in Red Bull, McLaren e non solo. Tutto il fine settimana sarà live su Sky e in streaming su NOW

