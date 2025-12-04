F1, GP Abu Dhabi: chi sono i rookie in pista per le prove libere
Saranno ben 9 i rookie che scenderanno in pista nelle FP1 del GP ad Abu Dhabi: in Ferrari toccherà ad Arthur Leclerc, che girerà insieme al fratello Charles. Novità anche in Red Bull, McLaren e non solo. Tutto il fine settimana sarà live su Sky e in streaming su NOW
LE PAROLE DELLA VIGILIA: NORRIS - VERSTAPPEN - PIASTRI - LE COMBINAZIONI
- Team: Red Bull
- Nelle FP1 al posto di Yuki Tsunoda
- Team: Alpine
- Nelle FP1 al posto di Pierre Gasly
- Team: Ferrari
- Nelle FP1 al posto di Lewis Hamilton
- Team: Aston Martin
- Nelle FP1 al posto di Fernando Alonso
- Team: Aston Martin
- Nelle FP1 al posto di Lance Stroll
- Team: McLaren
- Nelle FP1 al posto di Oscar Piastri
- Team: Williams
- Nelle FP1 al posto di Alexander Albon
- Team: Haas
- Nelle FP1 al posto di Esteban Ocon
- Team: Racing Bulls
- Nelle FP1 al posto di Liam Lawson