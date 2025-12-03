F1 in pista per l'attesissimo finale di stagione con il GP di Abu Dhabi, è la sfida che decreterà chi, tra Norris, Verstappen e Piastri, vincerà il titolo piloti. Tutta da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW: sabato 6 dicembre alle 15 la caccia alla pole, domenica 7 dicembre alle 14 la gara. Giovedì alle 11.30 il 'primo round' del lungo weekend, con la conferenza che vedrà protagonisti proprio i tre pretendenti al trono del Mondiale CLASSIFICA - COMBINAZIONI PER IL TITOLO

Su Sky e in streaming su NOW, in arrivo l’ultimo weekend stagionale di F1: il Gran Premio di Abu Dhabi, in diretta esclusiva da giovedì 4 a domenica 7 dicembre. Il capitolo finale del campionato, che decreterà chi tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri conquisterà il titolo piloti, sarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K a partire da giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 11.30. Venerdì in pista per la prima sessione di prove libere alle 10.30, mentre la seconda è in programma alle 14. Sabato alle 11.30 la terza sessione di libere, preludio della lotta alla pole prevista alle 15. Domenica, alle 14, il semaforo verde della gara che chiude la stagione. Durante il weekend in pista anche la F2.

La conferenza con Norris, Verstappen e Piastri sul canale 207 e anche in live streaming

La sfida tra Norris, Piastri e Verstappen avrà inizio già giovedì a Yas Marina, con il confronto che li vedrà protagonisti nella conferenza che aprirà l'appuntamento di Yas Marina e che, come detto, avrà inizio alle 11.30. La diretta è su Sky Sport F1 (canale 207), ma sarà possibile seguire l'appuntamento del 4 dicembre anche il live streaming su Skysport.it.

Così vi raccontiamo tutto il Mondiale: la squadra di Sky Sport F1 Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara, le parole dei protagonisti e i momenti decisivi della stagione.

Sempre aggiornati sulla F1 con Sky Sport24 e Skysport.it

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana per non perdere neanche un istante della lotta alla corona di campione del mondo 2025.