F1, GP Brasile: le possibili strategie secondo Pirelli

Formula 1

Con i dati forniti da Prelli, qui le opzioni per le strategie che i team potrebbero adottare durante la gara a Interlagos. La gara di San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Pirelli, fornitore unico del Mondiale di F1, propone strategie a una e due soste anche per la gara in Brasile. Vediamo le opzioni nel dettaglio:

 

  • Una sola sosta. Partendo con morbida, il pit stop è previsto piuttosto presto, tra il 24° e il 30° giro, per poi montare la mescola media.
  • Due soste. Uno stint iniziale con gomma soft per garantirsi una fase iniziale più aggressiva, proseguendo poi sula C3. Pit stop intorno al 18°-20° giro, concludendo poi con una scelta tra mescola gialla o rossa fino al traguardo finale.

