Tanti dei piloti in gara nel prossimo weekend a Montecarlo sono stati coinvolti in incidenti anche molto pericolosi, per fortuna senza conseguenze per la loro incolumità. Da Alonso a Hamilton e fino a Leclerc, ecco alcuni dei "crash" più spettacolari nel GP di Monaco. Tutto il fine settimana live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

