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F1, GP Ungheria: i nomi delle curve dell'Hungaroring. Da Hamilton a Schumacher e Senna

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Foto sito hungaroring.hu

L'Hungaroring celebra il 40° anniversario del Gran Premio d'Ungheria assegnando un nome ufficiale a tutte le quattordici curve del circuito. Da Hamilton a Senna, passando per Schumacher, Mansell, Piquet e Alesi: di seguito tutti gli omaggi ai grandi campioni, i richiami alla storia locale e i motivi che hanno portato alla scelta di ogni intitolazione. Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS LIBERE - GUIDA TV

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