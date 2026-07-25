F1, GP Ungheria: i nomi delle curve dell'Hungaroring. Da Hamilton a Schumacher e Senna
L'Hungaroring celebra il 40° anniversario del Gran Premio d'Ungheria assegnando un nome ufficiale a tutte le quattordici curve del circuito. Da Hamilton a Senna, passando per Schumacher, Mansell, Piquet e Alesi: di seguito tutti gli omaggi ai grandi campioni, i richiami alla storia locale e i motivi che hanno portato alla scelta di ogni intitolazione. Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- L'iniziativa è partita durante il GP d'Ungheria del 2025, quando i tifosi sono stati invitati a proporre e votare i possibili nomi. Le migliaia di candidature sono state poi valutate da una commissione formata da professionisti legati al circuito fin dalla prima gara del 1986 e da rappresentanti dei media del settore
- Hamilton, Mansell e Alesi hanno inoltre lasciato le impronte delle proprie mani, che saranno riprodotte nel cemento e installate permanentemente nelle vie di fuga
- Dedicata a Nelson Piquet, vincitore delle prime due edizioni del GP d'Ungheria. Perché proprio in questo punto? Nel 1986, il brasiliano completò il celebre sorpasso all'esterno su Ayrton Senna.
- Porta il nome del pilota più vincente nella storia dell'Hungaroring. Lewis Hamilton ha conquistato sulla pista ungherese otto successi e nove pole position
- Il nome non richiama un pilota di Formula 1 ma per la posizione geografica del circuito, costruito nella Valle delle Tre Sorgenti. Da qui la scelta di "Spring", sorgente in inglese.
- Dedicata a Nigel Mansell, che all'Hungaroring conquistò matematicamente il Mondiale del 1992. Nel 1989 il britannico vinse inoltre la gara dopo una rimonta dalla dodicesima posizione in griglia
- Prende il nome dal comune nel quale si trova realmente l'Hungaroring. La curva 5 è anche il punto del circuito più vicino al centro abitato di Mogyoród
- Foarmano la variante dedicata all'Hungaroring Driving Center, il primo centro ungherese per la formazione e la sicurezza alla guida, inaugurato nel 1998
- Anche la seconda parte cdella curva porta il nome del Driving Center. Un omaggio all'attività svolta dall'Hungaroring per promuovere la sicurezza stradale oltre alle competizioni
- La prima curva della sequenza Buda/Pest celebra il legame tra il circuito e Budapest, città che ogni anno accoglie piloti, squadre e tifosi della Formula 1
- Completa il richiamo alle due anime che compongono la capitale ungherese. Buda e Pest
- Dedicata al Danubio, il fiume che attraversa Budapest e rappresenta uno dei simboli più riconoscibili dell'Ungheria.
- Il nome "Alesi" era già utilizzato informalmente da tifosi e addetti ai lavori dopo l'uscita di pista del francese durante le prove del 1995. Ora l'intitolazione è diventata ufficiale
- Celebra Michael Schumacher, vincitore per quattro volte del GP d'Ungheria. Nel 2001 il tedesco conquistò proprio all'Hungaroring il suo quarto titolo mondiale, assicurando alla Ferrari anche il Mondiale Costruttori
- Dedicata ad Ayrton Senna, autore della prima pole position nella storia del GP d'Ungheria nel 1986. Il brasiliano ha poi vinto tre volte sul circuito, nel 1988, 1991 e 1992
- L'ultima curva rende omaggio a Ferenc Szisz, ingegnere ungherese e responsabile dei collaudi della Renault. Nel 1906 vinse in Francia quello che viene considerato il primo Gran Premio della storia
- All'ingresso del circuito era già presenta una sua statua che vedete in questa foto
- Sabato
- Ore 10.00: F3 Sprint Race
- Ore 11.15: Porsche Qualifiche
- Ore 12.15: Pre libere
- Ore 12.30: Libere 3
- Ore 14.10: F2 Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Pre Q
- Ore 16.00: Qualifiche
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica
- Ore 08.35: F3 Feature Race
- Ore 10.05: Porsche gara
- Ore 11.20: F2 Feature Race
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy