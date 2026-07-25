L'Hungaroring celebra il 40° anniversario del Gran Premio d'Ungheria assegnando un nome ufficiale a tutte le quattordici curve del circuito. Da Hamilton a Senna, passando per Schumacher, Mansell, Piquet e Alesi: di seguito tutti gli omaggi ai grandi campioni, i richiami alla storia locale e i motivi che hanno portato alla scelta di ogni intitolazione. Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS LIBERE - GUIDA TV