Con quella conquistata ad Austin, Leclerc partirà dalla prima casella della griglia nel 14° circuito diverso, così come Alonso e Lauda. Baku il circuito preferito con 3 pole conquistate, seguono Monza, Spa, Sakhir, Monaco e Singapore. Nelle 21 pole in carriera, tutte con la Ferrari, come è finita in gara? Il GP Usa stasera in diretta alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW