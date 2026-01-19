Mattia Binotto e l'avventura in Audi: la sua storia e la carriera in F1il profilo
Introduzione
In attesa di scoprire la prima monoposto Audi F1, che verrà svelata domani a Berlino, ripercorriamo la carriera di Mattia Binotto, ex ingegnere e team principal Ferrari che ha scelto il team tedesco per iniziare la sua nuova avventura nel Circus. Il Mondiale di F1 live da marzo su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
MATTIA BINOTTO
- Nome: Mattia Binotto
- Nazionalità: italiano
- Data di nascita: 3 novembre 1969
GLI INIZI IN FERRARI
- Dopo essersi laureato in ingegneria meccanica a Losanna e in ingegneria del veicolo a Modena, nel 1995 entra in Ferrari a 26 anni come ingegnere motorista nella squadra test, contribuendo all'epoca d'oro della Rossa con Michael Schumacher.
- Nel 2007, anno dell'ultimo Mondiale piloti vinto dalla Ferrari con Kimi Raikkonen, viene promosso a capo ingegnere dei motori da gara e nel 2009 supervisiona le operazioni relative al sistema KERS.
GLI ANNI DELLA DIRIGENZA
- Nel 2013 diventa capo del reparto motori, poi nel luglio 2016 sostituisce James Allison come direttore tenico, contribuendo a far ritrovare competitività alla squadra e a lottare per il titolo nel 2017 e 2018.
- Nel 2019 viene promosso a team principal al posto di Maurizio Arrivabene. Dopo due anni senza vittorie nel 2020 e 2021 e la lotta mondiale sfumata nel 2022, lascia il team dopo 27 anni.
LA NUOVA AVVENTURA IN AUDI
- Dopo il periodo di gardening, ad agosto 2024 è stato annunciato come Chief Operating Officer e Chief Technical Officer della Sauber, tornando nel Circus per aiutare la squadra svizzera nella transizione verso il debutto di Audi.
- Nelle prime due gare del 2025 è stato anche team principal, mentre da maggio è diventato il capo progetto di Audi F1.
LA VITA FUORI DAL CIRCUS
- E' nato a Losanna (Svizzera) da genitori italiani immigrati da Reggio Emilia.
- E' sposato e ha due figli; vive in maniera riservata e lontano dai riflettori.
- Tra le sue più grandi passioni ci sono la cura delle sue vigne a Reggio Emilia e la vela, che usa per staccare dalla frenesia del paddock.
