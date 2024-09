La linea verde 2025: i più giovani in griglia

È una Formula 1 che punta sempre più sui giovani. A dimostrarlo, sono le scelte fatte dalle diverse scuderie in vista della prossima stagione. Per il 2025, infatti, Mercedes ha scelto di puntare su Kimi Antonelli, mentre la Haas farà affidamento su Bearman, senza dimenticare il passaggio di Jack Doohan in Alpine. Scopriamo insieme quelli che saranno i piloti più giovani della stagione 2025 di Formula 1. Il Mondiale, intanto, fa tappa in Azerbaijan: tutto live su Sky e in streaming su NOW

