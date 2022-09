A maggio 2019 veniva annunciato ufficialmente il ritorno di Zandvoort in Formula 1 per il campionato 2020. Poi il rinvio a causa della pandemia. Nel 2021 il ritrno ufficiale nel Circuus dopo l'ultimo GP corso su questo tracciato nel 1985 e vinto dal mitico Niki Lauda. Ecco le immagini del tracciato di Zandvoort, che lo scorso anno fece parlare molto per il tema del "banking". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW



