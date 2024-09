Norris, buona l'ottava: a Singapore resta in testa al via

Stagione da protagonisti per McLaren e per Norris. La MCL38 è la macchina da battere, ma errori e strategie sbagliate hanno fatto perdere punti preziosi al team papaya. Delle 8 pole conquistate dal britannico tra Sprint e gare lunghe, soltanto a Singapore è riuscito a mantenere la testa della gara dopo il primo giro, sprecando tutte quelle precedenti. In Olanda, però, riesce comunque a vincere la gara con un sorpasso durante la corsa. Oggi il GP live su Sky e in streaming su NOW

SINGAPORE, LA GARA LIVE