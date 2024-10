Il pilota Ferrari nella conferenza in Messico: "Ad Austin siamo stati i migliori, dimostrando la crescita del team. Qui la pista sembra buona per noi, vedremo. Il clima è sempre sereno, lotteremo fino alla fine per il titolo Costruttori". Perez: "Darò tutto per un risultato positivo a casa". Domani azione in pista: prove libere dalle 20.30. Domenica GP alle 21: tutto live su Sky e in streaming su NOW