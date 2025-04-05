La F1 si prepara all'ultima gara della stagione con una super sfida a tre: Norris è chiamato a mantenere la leadership su Verstappen e Piastri. C'è però un dettaglio che non sorride a Lando: nessuna vettura con il numero 4 ha mai vinto il titolo da quando vengono usati i numeri fissi. Può però sperare di essere il primo a farlo. Tutto il weekend a Yas Marina è live su Sky e in streaming su NOW CLASSIFICA 2025 - COMBINAZIONI PER IL TITOLO

Non è statistica, è pura cabala: 4 sì o 4 no? Partiamo dalla spada di Damocle che pende sulle spalle di Lando Norris, attuale leader della classifica piloti e con una gara ancora da disputare: la vettura numero 4 non ha mai vinto il mondiale. I numeri fissi vengono utilizzati dalla F1 dal 1974, quindi 51 mondiali esatti sono stati assegnati da allora. Come è facile prevedere, la vettura numero 1, quella riservata al campione del mondo in carica, è di gran lunga la più vincente, con 15 titoli, seguita dalla numero 5 con 9. Qui è bene fare una parentesi: la Formula 1 per molti anni semplicemente "scambiava" i numeri della scuderia campione del mondo piloti per l'"1" e il "2" al posto dei numeri precedenti.

Cambio di numerazione È questa la ragione per cui la Ferrari per molti anni corse con il "27" e "28": li aveva ricevuti quando la Williams vinse con Jones nel 1980. All'epoca la Williams era un team molto giovane, quindi, in ordine di iscrizione, si trovava con numeri piuttosto alti comparati, per esempio, al 3-4 "tradizionale" della Tyrrell, il 5-6 della Brabham, il 7-8 della McLaren, eccetera. Questa pratica cessò nel 1997, quando la FIA decise di riservare comunque l'1-2 per il team del campione del mondo piloti, ma di assegnare i restanti a seconda del piazzamento nel mondiale costruttori. Probabilmente fu un bene, perché con Damon Hill campione, alla Ferrari sarebbero probabilmente toccati il 16 e 17 (della Arrows), quest'ultimo non molto popolare…