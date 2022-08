Formula 1

L'Alpine, dopo il passaggio di Fernando Alonso in Aston Martin, ha annunciato il suo sostituto: si tratta di Oscar Piastri, 21enne australiano campione del mondo di F3 nel 2020 e di F2 nel 2021. E' solo l'ultimo movimento in vista del prossimo Mondiale, in cui si sta delineando la lineup. In attesa del completamento degli ultimi tasselli, ecco la griglia provvisoria del 2023, con i piloti confermati, quelli in dubbio e quelli papabili per gli ultimi sedili disponibili UFFICIALE: ALONSO IN ASTON MARTIN