F1, i risultati dei piloti nei loro GP di casa: ora Silverstone
A Silverstone saranno ben cinque i piloti che correranno il loro rispettivo Gran Premio di casa. Considerando però chi lo ha già fatto in questa stagione, quali sono stati i loro risultati? Diamo uno sguardo insieme. Il GP di Gran Bretagna è live domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW
- GP di casa: Australia
- Risultato 2026: ritiro
- GP di casa: Canada
- Risultato 2026: 15°
- GP di casa: Monaco
- Risultato 2026: ritiro
- GP di casa: Barcellona
- Risultato 2026: 12°
- GP di casa: Barcellona
- Risultato 2026: ritiro
- Lewis HAMILTON (Ferrari)
- Lando NORRIS (McLaren)
- George RUSSELL (Mercedes)
- Oliver BEARMAN (Haas)
- Arvid LINDBLAD (Racing Bulls)
- Max VERSTAPPEN (Red Bull, GP Olanda)
- Kimi ANTONELLI (Mercedes, GP Italia)
- Carlos SAINZ (Williams, GP Madrid)*
- Fernando ALONSO (Aston Martin, GP Madrid)*
- Sergio PEREZ (Cadillac, GP Messico)
- Gabriel BORTOLETO (Audi, GP Brasile)