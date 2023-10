Dopo il 100° GP in carriera di Norris e Russell disputato ad Austin, in Messico arriva un altro numero tondo: Hulkenberg correrà la sua 200^ gara in F1. Il tedesco diventerà quindi uno dei 22 piloti ad aver raggiunto o superato questo traguardo in carriera. Ma questo record nasconde una curiosità: è il pilota con più gare disputate senza mai essere salito sul podio. Di seguito, la classifica di chi ha disputato il maggior numero di gran premi senza andare sul podio

VIDEO. HULKENBERG, 200 GP IN F1