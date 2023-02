Dalla RB10 alla RB18: un costante crescendo per la Red Bull che nella scorsa stagione, oltre a vincere di nuovo il Mondiale piloti, è riuscita a portarsi a casa il primo Mondiale costruttori nell'era ibrida. In attesa di scoprire la nuova monoposto di Verstappen e Perez, che verrà svelata oggi a New York, ecco tutte le Red Bull dal 2014 a oggi

IL GIORNO DELLA RB19 - I PILOTI RED BULL: LE CARRIERE