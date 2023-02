Max Verstappen, il campione del mondo che dovrà difendere ancora il titolo nella stagione che avrà inizio in Bahrain il prossimo 5 marzo. Con lui, per il terzo anno consecutivo, Sergio Perez. L'olandese la stella, il messicano la spalla per ripartire nel Mondiale 2023. E con loro, nel box di Milton Keynes, il ritorno di Ricciardo nel ruolo di terza guida

Max Verstappen e Sergio Perez pronti a tornare in pista per confermare di essere una delle migliori coppie nella griglia di partenza del Mondiale. L'olandese, che per la seconda volta di fila di presenta ai nastri di partenza campione in carica , anche nel 2023 potrà contare su Checo. Una coppia s ulla carta solida , anche se nell'ultima stagione non sono mancate le difficoltà tra i due. Se nel 2021 il messicano si è dimostrato un' ottima spalla in momenti fondamentali nella lotta al titolo contro Lewis Hamilton, nel 2022 le cose non sono filate del tutto lisce a causa di incomprensioni al box di Milton Keynes. E poi ci si chiede: che ruolo avrà in tutto questo Daniel Ricciardo ? Il suo ritorno in Red Bull sarà solo da terzo pilota o, col tempo, potrebbe divetare da "terzo incomodo"?

Verstappen, da Mad Max a Super Max

Ha esordito in F1 il 15 marzo 2015: era il GP d'Australia e Max guidava la Toro Rosso. E' lo stesso anno in cui diventa il più giovane driver - 18 anni - a vincere un GP (Spagna). Nel 2017 ha invece chiuso la stagione al 6° posto. Carattere apparentemente introverso - questo almeno è ciò che ci restituiscono le immagini e le interviste televisive - Verstappen è nato ad Hasselt il 30 settembre del 1997. Doppia nazionalità, belga e olandese, le corse sono nel suo Dna visto che suo padre, Jos, ha gareggiato in F1, mentre la mamma, Sophie Kumpen, ha corso come pilota di kart. Irruento, si spinge spesso al limite in pista, forse anche con un pizzico di eccessiva e incoscienza. O almeno così è stato nei primi anni in F1.

Quella volta ad Austin, la rabbia di Max

Lo dimostra quanto accaduto nel GP Usa del 2018: fresco di rinnovo con Red Bull, ad Austin c'erano tutte le intenzioni di brindare per il nuovo accordo. Vertstappen completò una rimonta incredibile, da sedicesimo a terzo, con un super sorpasso negli ultimi metri ai danni di Kimi Raikkonen. Neppure il tempo di buttare giù un sorso d'acqua nel retro podio che arrivò la mazzata: i commissari di gara lo sanzionano con 5 secondi e scivola al quarto posto (Kimi terzo) per aver tagliato la curva con tutta la vettura oltre il cordolo durante il sorpasso. Scurissimo in volto, Max più tardi scriverà su Twitter: "E' stata una decisione molto stupida, presa da un commissario idiota contro di me, mentre ad altri non è stato fatto nulla. Mi sento derubato". Poi, sempre attraverso il web, un parziale dietrofront. Eppure proprio i social - Instagram in particolare - ci hanno permesso di conoscere qualcosa in più su Verstappen, soprattutto negli ultimi tempi. Un ragazzo maturato, che appare più "moderato" rispetto al passato. Anche in pista. Quanto alla sua storia con la Red Bull, nel 2017 ha chiuso al 6° posto (168 punti), nel 2018 4° (249 punti), nel 2019 3° (278 punti) e nel 2020 sempre 3° (214 punti). Una escalation che lo ha spinto sempre più verso il sogno di vincere il titolo mondiale.

2021-2022, gli anni della consacrazione e dei titoli mondiali

Una carriera da predestinato quella di Max Verstappen. La consacrazione e la realizzazione del suo sogno è arrivata al termine di una cavalcata trionfale, cominciata nel 2021 con il successo a Imola e chiusa con la gara di Abu Dhabi del 12 dicembre, che ha regalato il primo titolo iridato all'olandese. In mezzo una serie incredibile di vittorie e un duello appassionante con Lewis Hamilton. L'epilogo tra le polemiche e la rabbia della Mercedes non ha però sminuito il successo in un campionato che ha sancito la crescita definitiva di Super Max. Nel 2022, invece, Verstappen ha dovuto fronteggiare l'ottimo avvio di una Ferrari che nella seconda parte della stagione ha però perso quota e punti, fino a spianare la strada al bis mondiale di Max. Troppo forte la sua RB anche per temere il (timido) ritorno della Mercedes nella parte finale del campionato.