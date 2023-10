Due le anime che convivono in Max Verstappen, campione del mondo di F1 per la terza volta: quella olandese di papà Jos e la sua metà belga, ereditata da mamma Sophie. Anche lei in passato pilota di grande talento, capace di competere sui kart con gente del calibro di Button, Trulli, Fisichella, Genè e lo stesso Chris Horner, attuale team principal della Red Bull, che ammette: "Era più veloce di me". Da Super Max a Super Sophie, c'è anche del suo dietro al successo del numero 1 della Red Bull