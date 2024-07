Al giro di boa del Mondiale 2024, Alpine annuncia che Bruno Famin non sarà più il team principal della squadra di F1 ma avrà un altro incarico da fine agosto. Non c'è ancora il nome del sostituto, che però dovrebbe essere il 36enne Oliver Oakes. Ma ecco chi sono tutti i "boss del muretto" e quando è cominciata la loro avventura. Il campionato è in Belgio: il GP è LIVE su Sky e in streaming su NOW

