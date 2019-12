Formula 1, Mondiale F1 2019; il film della stagione su Sky

Da Melbourne ad Abu Dhabi. Siete pronti a rivivere il Mondiale 2019? Questa sera alle 19 l'appuntamento su Sky Sport F1 (canale 207) con lo speciale il "Film della stagione" per rivivere tutte le 21 gare. E' stato un campionato ricco di colpi di scena quello che ci siamo appena lasciati alle spalle: Lewis Hamilton ha conquistato il suo sesto titolo con una Mercedes che si è confermata inaffondabile corazzata; la Ferrari ha lanciato segnali importanti solo nella seconda parte del campionato e probabilmente posto le basi per il prossimo, in cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc dovranno essere bravi a non ripetere alcuni errori e il team di Maranello a costruire una macchina diversa dalla SF90 alla quale è mancata, se comparata alle Frecce d'Argento, la prestazione nella maggior parte dei circuiti. E la Red Bull? Sempre in agguato, è pronta a lanciare una nuova sfida tornare a vincere un titolo che manca dal 2014. La prima volta di Leclerc sulla Rossa, i debutti di Norris, Russell e Albon hanno poi rinfoltito il gruppo delle nuove leve di una Formula 1 che ha dato grandi emozioni e promette di regalarcene altre dal prossimo 15 marzo.

"MONDIALE F1 2019 - IL FILM DELLA STAGIONE"

24 dicembre alle 19 su Sky Sport F1