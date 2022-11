Un anno fa, al termine di un GP clamoroso e folle, Verstappen si laureò per la prima volta campione. Prima il contatto al via non indagato dai commissari e Hamilton al comando per tutta la gara, poi un contatto a scatenare il caos: la safety car per l'incidente di Latifi consentì alla Red Bull di montare la gomma nuova e all'olandese di prendersi il titolo alla ripartenza. Polemiche alla bandiera a scacchi e nei giorni successivi. La gara costò il posto al race director Masi e portò alla modifica di alcune regole