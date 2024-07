3/11 ©Getty

Quella prima corsa fu un evento straordinario: sulle tribune del tracciato e in una splendida giornata di sole ospiti d'onore re George VI, la regina Elizabeth e la principessa Margaret. "L'unica volta – si legge sul sito ufficiale di Silverstone – in cui un monarca andò a una gara automobilistica in Gran Bretagna".



Tutti i loghi