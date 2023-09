Da Miami all'ultimo GP casalingo in Olanda, Max Verstappen ha (già) infilato nove Gran Premi vinti consecutivamente, eguagliando il record stabilito da Vettel (sempre su RedBull) nel 2013. Ora Max potrebbe diventare recordman all time proprio a Monza, in casa della Ferrari. Ci riuscirà? Intanto, ecco la top 10 di sempre. Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW