Nuovo casco per Fernando Alonso in occasione del GP Arabia Saudita. Creato in collaborazione con Sarah Turkestani, giovane artista del Regno Unito, la livrea presenta sfumature che ricordano i paesaggi desertici che circondano il circuito di Jeddah. Il rimando è anche all'esperienza del due volte campione del mondo alla Dakar 2020. Queste le FOTO del casco, in attesa del weekend di gara saudita: si parte giovedì alle 16.30 con le parole dei piloti e venerdì in pista per le FP1 alle 15.30

