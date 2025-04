Fino a domenica 13 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con la quarta prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio del Bahrain,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Prove libere in programma oggi dalle 13.30,mentre alle 17 nuovo semaforo verde per la seconda sessione. Sabato è tempo di caccia alla pole, con le qualifiche che scatteranno alle 18. Domenica la gara in notturna, con lo start previsto alle 17.