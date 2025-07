Pole di Norris, la quarta quest'anno e la prima assoluta in Belgio. L'inglese si mette davanti al suo compagno di squadra Piastri, mentre terzo Leclerc. Eliminato nel Q1 Hamilton, al quale è stato annullato il tempo sul giro per aver superato il track limit. Out subito anche Antonelli, che partirà dalla pitlane dopo la decisione della Mercedes. Chiude le griglia di partenza le due Aston Martin. Tutto il weekend del GP Belgio è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE