Oscar Piastri domina in Belgio, per lui 10. Charles Leclerc sale sul podio di Spa, è il meno lontano dalle McLaren, da 8. E colpisce un suo team radio 'alla Raikkonen'. Norris commette diversi errori, ma regala comunque la doppietta al team di Woking (7). Hamilton da 8 dimostra di avere ancora qualcosa da dare. Sorprende Albon (8). Ecco le pagelle di Leo Turrini. La F1 torna il prossimo fine settimana in Ungheria: sempre live su Sky e in streaming su NOW

