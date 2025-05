Inizia la fase europea del Mondiale di F1 (unica eccezione il GP del Canada a giugno) e si parte da Imola, dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Qui farà il debutto la nuova mescola C6, mai provata dai piloti (neanche in fase di test): in dubbio l'utilizzo in fase di gara, ma servirà soprattutto per raccogliere dati utili a Pirelli. Qui tutti i dettagli per il fine settimana del GP del Made in Italy, che come sempre è in diretta su Sky e in streaming su NOW

