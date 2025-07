Nel fine settimana motoristico di Sky Sport grande appuntamento con l’European Rally Championship che sbarca in Italia per l’attesissimo Rally di Roma Capitale. Domenica, su Sky Sport Max e NOW, alle 11 la prima TV stage, mentre alle 17 si torna su strada per la seconda TV stage. Appuntamento motoristico anche oltreoceano, conl’NTT Indycar Series che vola a Lexington per l’Indy 200 at Mid-Ohio. Semaforo verde del decimo appuntamento stagionale alle 19.15 su Sky Sport 256 e NOW e, dalle 20.15, anche su Sky Sport F1 e NOW.