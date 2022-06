Lunga poco più di 5,8 Km e con 18 curve, è una delle psiste più tecniche del Mondiale. Si corre con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile all'ingresso in curva. Le "S" in successione con Maggots, Becketts e Chapel, danno sempre grandi emozioni. Ecco come si affronta e alcuni suoi punti "mitici", come la Copse che ha segnato la gara del 2021. Weekend live su Sky e in streaming su NOW



GUIDA TV - COPSE, UN ANNO FA L'INCIDENTE HAMILTON-VERSTAPPEN