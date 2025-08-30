- 1.L. Norris
Formula 1, GP Olanda: le qualifiche in diretta live da Zandvoort
Si tona in pista a Zandvoort per assegnare la pole, quindicesima del Mondiale 2025. McLaren favorita, lo è soprattutto Norris che ha chiuso tutte le prove libere al comando. Ferrari in difficoltà, ma il sesto tempo di Leclerc nelle FP3 può essere un segnale di ripresa dopo una partenza sottotono. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
Amici di Sky, appassionati di F1, è il momento delle qualifiche in Olanda. È il round da dove il Mondiale riparte dopo la sosta estiva. Qui la diretta giro dopo giro con il monitor dei tempi, mentre in tv è come sempre tutto LIVE su Sky Sport F1 (canale 207). Su i motori!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Dove si trova: Olanda settentrionale
- Capienza: 105.000
- Lunghezza: 4.259 m
- Curve: 14
- Giri del GP: 72
IL TRACCIATO. Costruito vicinissimo al mare, il circuito, molto apprezzato dai piloti, ha l'insidia aggiuntiva del vento che porta sul tracciato la sabbia della spiaggia. QUI LE CARATTERISTICHE
LE GOMME. Per la gara in Olanda, il fornitore unico del Mondiale - al suo GP numero 500 - ha selezionato uno step di mescole più morbido rispetto allo scorso anno. A disposizione dei team ci saranno infatti la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft mentre la terna del 2024 era composta da C1, C2 e C3. I DETTAGLI
Il record delle pole per costruttore è della defunta Lotus: 8 dal 1960 al 1978, seguita dalla Ferrari a 7 e dalla Renault e Brabham a 4.
Tutti e 4 i GP corsi qui dal 2021 in poi sono stati vinti dalla pole
22 poleman differenti su 34 GP. Il record è di René Arnoux e Max Verstappen, 3: Verstappen può diventare il primatista assoluto quest'anno.
PRIME LIBERE. Sessione inaugurale a Zandvoort con le McLaren di Lando e Piastri a occupare i primi due posti. Poi Stroll, Alonso, Albon e il padrone di casa Verstappen. Indietro le Ferrari, con Leclerc quattordicesimo e Hamilton quindicesimo, ma buon long run nel finale. Nella ghiaia Antonelli, FP1 per lui terminate dopo pochi minuti dal via.
SECONDE LIBERE. Norris chiude entrambe le libere di Zandvoort con il miglior tempo: 1:09.890 nelle FP2 per il pilota della McLaren che in classifica continua a inseguire il compagno di squadra e leader del campionato Piastri. Secondo Alonso, terza l'altra Papaya dell'australiano. Hamilton sesto, ottavo Leclerc.
TERZE LIBERE. Lando centra il miglior tempo anche nella terza e ultima sessione di prove a Zandvoort: chiude in in 1:08.972, migliorando il tempo della pole (sua) 2024. Poi l'altra Papaya di Piastri e la Mercedes di Russell. Sainz quarto, Verstappen quinto. Ferrari: sesto Leclerc, quattordicesimo Hamilton. Solo diciassetesimo Antonelli.
