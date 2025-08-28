Per la gara in Olanda, il fornitore unico del Mondiale - al suo GP numero 500 - ha selezionato uno step di mescole più morbido rispetto allo scorso anno. A disposizione dei team ci saranno infatti la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft mentre la terna del 2024 era composta da C1, C2 e C3. Qui i dettagli con le indicazioni fornite da Pirelli. Tutto il fine settimana di Zandvoort è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING