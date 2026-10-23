Formula 1, GP Austin: la diretta delle prime prove libere negli Usa
Si va in pista al COTA di Austin per la prima sessione di prove libere. È il weekend che potrebbe assegnare il titolo mondiale a Kimi Antonelli: a sua disposizione un primo (complicato ma non impossibile) match point per chiudere la partita. Il via alle 19.30, mentre alle 23 le seconde libere. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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Kimi Antonelli sempre più leader del Mondiale di Formula 1 e con il primo match point per il titolo nella gara di domenica ad Austoin. Dopo Singapore ha allungato a +89 sul compagno di squadra Russell. Qui tutte le CLASSIFICHE
PRIMO MATCH POINT - Fa già effetto scriverlo. Kimi Andrea Antonelli, 20 anni, può diventare campione del mondo di Formula 1. Settantatré anni dopo Alberto Ascari la storia può ripetersi. Possibile, ma non così semplice essere incoronato già questo weekend: al bolognese serve la vittoria e contemporaneamente Russell deve finire la gara in nona posizione o peggio e Hamilton quinto o più in giù.
RISCOSSA AL MAX - Kimi lo ha detto: “Max fa sempre paura, per fortuna è così indietro”. Dopo il primo successo stagionale a Sepang, Max ha subito bissato a Singapore prendendosi tutto: pole e vittoria Sprint, pole e vittoria del Gran Premio. Anche a Austin Verstappen parte tra i favoriti per provare la tripletta. L’anno scorso qui fu perfetto vincendo entrambe le gare e riaprendo definitivamente il mondiale. Quest’anno (al 99,9%) è troppo tardi
FERRARI, ULTIMA CHIAMATA? Le piste con i curvoni veloci si sono rivelate amiche della Rossa. A Barcellona ha trionfato Hamilton, a Silverstone Leclerc. Qui in Texas lo snake dopo la prima curva ha quelle caratteristiche. In più da Maranello arrivano gli aggiornamenti per cercare di far ritrovare quella competitività smarrita nelle ultime settimane di gara.
COSTRUTTORI ANCORA APERTO - Certo, Mercedes ha un vantaggio davvero considerevole: 134 punti di vantaggio sulla Ferrari. Con sei gare alla fine non è ancora fatta e l’obiettivo va portato ancora a casa. Per la Rossa è rimasto l’unico obiettivo attaccabile: da qui a fine mondiale serviranno weekend perfetti
LO SCERIFFO LECLERC - Due anni fa in partenza prendeva la prima posizione per poi dominare l’intero Gran Premio. Una pista che a Charles Leclerc è sempre piaciuta e dove ha già ottenuto risultati importanti: due podi oltre quel successo e anche una pole position. Un buon motivo per bissare il buon secondo posto di Singapore e puntare ancora più in alto.
COWBOY LEWIS - Ha vinto la prima edizione di Austin nel 2012, ha festeggiato qui il mondiale del 2015 e quello del 2019. Cinque successi e altri 4 podi. L’anno scorso una delle migliori gare in una stagione così difficile per il suo impatto Ferrari. Circuito che può essere favorevole, come detto, Hamilton avrà la spinta in più
MCLAREN IN DIFESA - A metà stagione Lando Norris sembrava potersi rilanciare nella corsa al titolo, poi i problemi di potenza da Baku in poi – oltre allo strike di Colapinto di cui è rimasto vittima – hanno messo fuori l’inglese e la sua squadra. Perché le Papaya che avevano messo nel mirino il secondo posto nei costruttori della Ferrari, ora si devono guardare dietro: Red Bull è a soli sette punti
BATTAGLIA NEL MIDFIELD - Racing Bulls e, soprattutto, Lawson stanno gasando a centro gruppo nell’ultimo periodo. La battaglia per il quinto posto nei costruttori non è ancora terminata però: Alpine è pronta alla riscossa. Non assegna titoli, ma soddisfazioni e soldi importanti: una sfida che regalerà sicuramente emozioni
ORARI PERFETTI! - Nessuna alzataccia, nessun pomeriggio spezzato. Ci si può sedere comodamente sul divano con gli amici dopo una bella cena per le qualifiche e organizzare la più italiane – riferimento a ciò che potrebbe succedere domenica… - delle pizzate per godersi la gara. Sabato appuntamento alle 23, domenica alle 21. Senza dimenticare le tre sessioni di libere.
TEXAS, CHE SPETTACOLO! - Cowboys e non solo. Siamo negli Stati Uniti: lo show è assicurato! Parate, musica e colori per tutto il weekend, in uno degli appuntamenti più adrenalinici di tutto il calendario. Non solo la gara, dunque, saranno tre giorni tutti da vivere.
F1 ACADEMY - Non solo Formula 1. Perché c’è il match point anche nell’Academy. Si recupera l’appuntamento saltato a Gedda e le ragazze affronteranno ben tre gare. Alicia Palmowski, giovane britannica dell’academy Red Bull, può prendersi il titolo se riuscirà ad allungare ancora sulle inseguitrici. Spettacolo da non perdere.
Prendi appunti, potrebbe essere un weekend epocale in F1!
Fino a domenica 25 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio degli Stati Uniti, dove Kimi Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 19.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 23 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.
Un team Mondiale per raccontarvi tutto sulla F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito
Il post GP USA con l'imperdibile Race Anatomy
L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Non perdere mai di vista Sky Sport 24 e il nostro sito!
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Il programma di oggi: le DIRETTE su Sky Sport F1
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.45: Paddock Live
- Ore 23: F1 – Prove Libere 2
- Ore 00: Paddock Live
- Ore 00.45: F1 Academy – Race 1
- Ore 1.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Cosa vedremo sabato LIVE su Sky Sport F1
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
- Ore 00.55: F1 Academy – Race 2
Cosa vedremo domenica in DIRETTA su Sky Sport F1
- Ore 17.55: F1 Academy – Race 3
- Ore 19.30: Paddock Live e lo speciale 'Alberto Ascari'
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy
Programma delle repliche di qualifica e GP su Sky: primi passaggi
- Qualifica: ore 2 e 4 del mattino del 25 ottobre
- GP: ore 1.30 e 4 del mattino del 26 ottobre