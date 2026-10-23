RISCOSSA AL MAX - Kimi lo ha detto: “Max fa sempre paura, per fortuna è così indietro”. Dopo il primo successo stagionale a Sepang, Max ha subito bissato a Singapore prendendosi tutto: pole e vittoria Sprint, pole e vittoria del Gran Premio. Anche a Austin Verstappen parte tra i favoriti per provare la tripletta. L’anno scorso qui fu perfetto vincendo entrambe le gare e riaprendo definitivamente il mondiale. Quest’anno (al 99,9%) è troppo tardi