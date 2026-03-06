Formula 1, GP Australia: la diretta delle prove libere a Melbourne
Si apre l'atteso Mondiale 2026. Dopo un lungo inverno di preparazione anche alle nuove regole, si va in pista per la prima sessione di prove libere a Melbourne. Non è prevista pioggia in una giornata parzialmente soleggiata e con una temperatura massima di 25°C. Il via alle 2.30: la caccia al titolo, riparte da qui. Tutto il fine settimana del GP Australia live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Il regolamento in gara
Nessuna novità, invece, per quel che riguarda le gare. Ad andare a punti al termine di un GP saranno sempre i piloti che taglieranno il traguardo in top 10. Per la Sprint, invece, i punti andranno ai primi 8.
- Il sistema di punteggio dei Gran Premi: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.
- Il sistema di punteggio delle Sprint: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Il calendrio del Mondiale 2026
24 tappe, con la vera novità che riguarda l'uscita di Imola (al momento) e l'ingresso di Madrid (come già annunciato il 23 gennaio scorso). Ecco il calendario completo:
- GP Australia (6-8 marzo)
- GP Cina (13-15 marzo)
- GP Giappone (27-29 marzo)
- GP Bahrain (10-12 aprile)
- GP Arabia Saudita (17-19 aprile)
- GP Miami (1-3 maggio)
- GP Canada (22-24 maggio)
- GP Monaco (5-7 giugno)
- GP Spagna (12-14 giugno)
- GP Austria (26-28 giugno)
- GP Gran Bretagna (3-5 luglio)
- GP Belgio (17-19 luglio)
- GP Ungheria (24-26 luglio)
- GP Olanda (21-23 agosto)
- GP Italia (4-6 settembre)
- GP Madrid (11-13 settembre)
- GP Azerbaijan (24-26 settembre)
- GP Singapore (9-11 ottobre)
- GP Usa (23-25 ottobre)
- GP Messico (30 ottobre-1 novembre)
- GP Brasile (6-8 novembre)
- GP Las Vegas (19-21 novembre)
- GP Qatar (27-29 novembre)
- GP Abu Dhabi (4-6 dicembre)
Il calendario delle Sprint
Nessuna novità, invece, per quel che riguarda le mini-gare del sabato, ovvero le Sprint, che saranno sempre sei. Ecco dove si terranno:
- Cina (weekend 13-15 marzo)
- Miami (1-3 maggio)
- Canada (22-24 maggio)
- Gran Bretagna (3-5 luglio)
- Olanda (21-23 agosto)
- Singapore (9-11 ottobre)
Piloti F1, accelerazioni, frenate e stress: uno studio ne svela i segreti
Accelerazioni fino a 3–4 G, carichi meccanici sul collo, posture obbligate, stress termico e recuperi ridotti modellano il corpo del driver in modo unico. È quanto emerge da una review internazionale condotta dall'Università di Trieste in collaborazione con la University of Roehampton (Londra) e con il coinvolgimento diretto di tre performance coach di Formula 1 attivi ai massimi livelli, tra cui gli allenatori di Leclerc e Verstappen. I DETTAGLI
Formula 1, collo e cuore 'd'acciaio': uno studio svela i segreti dei pilotiVai al contenuto
Primo weekend di F1, ed è già imperdibile: il programma su Sky
La nuova stagione di Formula 1 accende i motori su Sky. Finoa domenica 8 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con la prima tappa del2026, il Gran Premio d’Australia,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nel weekend anche l’NTT IndyCar Series, in pista in Arizona.
La stagione riparte da Melbourne
La nuova e rivoluzionaria stagione di F1 parte dal circuito Albert Park di Melbourne giovedì alle 13 con la conferenza stampa piloti, pronti ad attaccare il trono di Lando Norris, campione in carica della scorsa stagione. Nella notte tra giovedì e venerdì si scende in pista per le prime due sessionidi prove libere, alle 2.30 e alle 6. Terza sessione di prove libere in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 2.30, preludio della caccia alla pole che scatta alle 6 del mattino. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 5. Nel weekend australiano in pista anche F2 ed F3.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e Skysport.it, con i liveblog, gli highlights e tutte le curiosità dell’appuntamento di Melbourne.
Tutti gli orari della prima giornata di libere: notte 5-6 marzo
- Ore 22.45: F3 – Prove Libere
- Ore 23.55: F2 – Prove Libere
- Ore 2.15: Paddock Live
- Ore 2.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 3.55: F3 – Qualifiche
- Ore 4.50: F2 – Qualifiche
- Ore 5.45: Paddock Live
- Ore 6: F1 – Prove Libere 2
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Paddock Live Show
- Ore 8: Conferenza stampa Team Principal
Il programma delle qualifiche: notte 6-7 marzo
- Ore 1.10: F3 - Sprint Race
- Ore 2.15: Paddock Live
- Ore 2.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 4.10: F2 – Sprint Race
- Ore 5.15: Warm Up
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 6: F1 – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.45: Paddock Live Show
- Ore 9.15: F1 – Qualifiche (replica) Ore 12: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
Il programma del GP Australia su Sky: notte 7-8 marzo
- Ore 22.45: F3 – Feature Race
- Ore 1.20: F2 - Feature Race
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
- Ore 9.45: F1 gara (replica)
- Ore 12: F1 gara (replica)
- Ore 14: F1 gara (replica)