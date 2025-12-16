Introduzione
La Red Bull si appresta a presentare la vettura che correrà il Mondiale 2026, che si preannuncia rivoluzionario dal punto di vista tecnico. Ma com'era la prima monoposto della scuderia austriaca? Andiamo a scoprirlo...
Quello che devi sapere
L'esordio della Red Bull in Formula 1 nel 2005
- La prima Red Bull F1 della storia è stata la RB1, schierata nel 2005 dopo che l'azienda austriaca ha acquisito il team ex-Jaguar (precedentemente Stewart Grand Prix). Questa monoposto segnò l'inizio ufficiale dell'avventura di Red Bull Racing come costruttore
Un giovane Horner al muretto. E i piloti...
- La RB1 ha segnato l'inizio ufficiale dell'avventura di Red Bull Racing come costruttore, con Christian Horner come team principal e David Coulthard, Christian Klien e Vitantonio Liuzzi come piloti
Un GP di Monaco... spaziale!
- Al GP di Monaco, la Red Bull aveva cambiato vestito con una livrea totalmente dedicata a Star Wars. A Monte-Carlo era presente anche il regista George Lucas e i protagonisti del film!
L'incidente di Klein in Ungheria
- Cristian Klien, pilota austriaco, fu protagonista di uno spettacolare incidente al via del GP di Ungheria: il suo miglior piazzamento fu un 5° posto nel GP di Cina, ultima gara dell'anno
I risultati della RB1: aspettando Seb e Max...
- Montando un motore della Cosworth, come la Jaguar R5 che l'ha preceduta, la RB1 termina il Mondiale 2005 con un bottino di 34 punti e il 7° posto nel Mondiale Costruttori.
- La prima storica vittoria arrivò più tardi, nel 2009 al GP della Cina con la RB5, grazie a Sebastian Vettel, mentre il primo podio fu nel 2006 a Monaco con David Coulthard
