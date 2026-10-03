Verstappen-Hamilton, rivalità leggendaria in F1: tutte le tappe. E ora SepangMAX vs LEWIS
Introduzione
La rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha segnato un'era di trasformazioni in Formula 1. Dai contatti ruota a ruota del biennio 2018-2020 fino all'epico scontro mondiale del 2021 ad Abu Dhabi, la sfida tra l'olandese e il britannico torna ora in primo piano. Con la straordinaria griglia del GP del Bahrain che si corre in Malesia, con Verstappen in pole position e Hamilton in prima fila al suo fianco, si riapre uno dei duelli più iconici del motorsport moderno. Il GP domenica alle 9 live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Verstappen-Hamilton: storia di un duello infinito. E ora Sepang
- Non è mai stata soltanto una questione di traiettorie o staccate al limite. Quella tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è una rivalità generazionale, filosofica, attitudinale. Da un lato il Re d'Inghilterra, cacciatore di record e simbolo di perfezione stilistica; dall'altro il Re leone d'Olanda, che da inseguitore feroce è poi diventato dominatore spietato nelle ultime stagioni.
- Alla vigilia del GP del Bahrain che si corre sul tracciato di Sepang in Malesia, il destino ha riannodato i fili: Verstappen parte in pole position con Hamilton al suo fianco in prima fila. Non vale il titolo questo ennesimo round della sfida, ma il fascino resta inalterato. Ecco le tappe fondamentali che hanno costruito questa leggenda pista per pista.
Prime scintille (2018-2020): l'irruenza di Max e la gestione di Lewis
- Prima di diventare duello per il titolo, la sfida vive di sortite isolate ma ad alto voltaggio. Verstappen è il giovane leone Red Bull che tenta di destabilizzare l'impero Mercedes. I primi incroci ravvicinati, da Bahrain 2018 a Interlagos, mostrano due mondi opposti: la foga di chi vuole prendersi tutto subito e la freddezza strategica di Hamilton, consapevole di avere la macchina migliore e il campionato sotto controllo.
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Silverstone 2021: “A Copse no!”. E la rottura definitiva
- È il momento in cui la rivalità trascende lo sport per diventare scontro aperto. Al primo giro del GP di Gran Bretagna, alla velocissima curva Copse, i due non mollano un centimetro. In cronaca Vanzini urla 'A Copse no', quasi invocando l'intervento divino a fermare quello che però è inevitabile: contatto e Verstappen contro le barriere a 51G, mentre Hamilton vince la gara tra le polemiche. Finisce l'era della diplomazia: da quel momento in poi sarà guerra di nervi e polemiche tra muretti e conferenze stampa.
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Monza 2021: le ruote della Red Bull sopra il casco di Hamilton
- Pochi mesi dopo Silverstone, la saga aggiunge un'immagine destinata alla storia del motorsport. Alla prima staccata di Monza, nessuno dei due cede la traiettoria. La Red Bull di Max decolla sul cordolo e finisce sopra la Mercedes di Lewis, arrestandosi sul halo del britannico. È il simbolo plastico di un Mondiale in cui la resa non è contemplate da nessuna delle due parti
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Abu Dhabi 2021: l'ultimo giro che ha cambiato la storia
- Il punto di svolta definitivo della Formula 1 moderna. Arrivati a pari punti all'ultimo appuntamento della stagione, il Mondiale si decide nei 5.830 metri finali di Yas Marina dopo la ripartenza dalla Safety Car. Verstappen, con gomma fresca, infila Hamilton e conquista il suo primo titolo iridato, interrompendo il dominio della Stella d'Argento. Una ferita aperta per Lewis e il sigillo sulla definitiva maturazione di Max.
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Formula 1 2021: Abu Dhabi GP
Il presente a Sepang: il passato che ritorna in prima fila
- Nel weekend del GP del Bahrain a Sepang, le traiettorie dell'olandese e del redivivo pilota inglese tornano a sovrapporsi. Max firma il miglior tempo in qualifica, ma Lewis conquista un piazzamento in prima fila. Due fuoriclasse di nuovo appaiati al semaforo verde, pronti a scrivere il capitolo successivo di una sfida infinita.
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