Introduzione

La rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha segnato un'era di trasformazioni in Formula 1. Dai contatti ruota a ruota del biennio 2018-2020 fino all'epico scontro mondiale del 2021 ad Abu Dhabi, la sfida tra l'olandese e il britannico torna ora in primo piano. Con la straordinaria griglia del GP del Bahrain che si corre in Malesia, con Verstappen in pole position e Hamilton in prima fila al suo fianco, si riapre uno dei duelli più iconici del motorsport moderno. Il GP domenica alle 9 live su Sky e in streaming su NOW



GRIGLIA DI PARTENZA - HIGHLIGHTS