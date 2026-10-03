Formula 1, la griglia di partenza del Gp Bahrain
Prima fila da sogno a Sepang, con Max Verstappen che precede Lewis Hamilton su Ferrari. Hadjar è 3° ma deve scontare una penalità di 5 posizioni: avanzano Antonelli, Leclerc, Norris, Piastri e Russell. In coda Lindblad e Colapinto, anche loro che devono scontare penalità. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP Bahrain.
- L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton.
- Terzo Hadjar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo: scala 3° Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà 7°.