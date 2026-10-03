Prima fila da sogno a Sepang, con Max Verstappen che precede Lewis Hamilton su Ferrari. Hadjar è 3° ma deve scontare una penalità di 5 posizioni: avanzano Antonelli, Leclerc, Norris, Piastri e Russell. In coda Lindblad e Colapinto, anche loro che devono scontare penalità. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - TUTTE LE PENALITA'