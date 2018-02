Carey: "Cambieremo la F1, non le squadre"

Chase Carey, numero 1 di Liberty Media, in un'Intervista al "Corriere della Sera" fa il punto sul futuro della Formula 1. Il suo ragionamento comincia dalla Ferrari: "Vogliamo che continui a essere parte di questo sport, è una leggenda, ma io tifo per loro nella stessa misura in cui tifo per tutti gli altri. Ci sono altre grandi squadre oltre a loro. Anche la McLaren, se fosse competitiva, avrebbe un gran seguito". Sulle possibili innovazioni aggiunge: "Vogliamo cambiare questo sport in meglio, non cambiare le squadre. Si possono raggiungere compromessi ma il principio più importante non è negoziabile: l’interesse dei tifosi viene al primo posto".