Audi, Wheatley lascia, Binotto Team Principal

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Audi, ufficiale l'addio di Wheatley, Binotto Team Principal

Formula 1

Confermata la rivoluzione in casa Audi: lascia il Team Principal Jonathan Wheatley, con effetto immediato, mentre al suo posto allarga le competenze Mattia Binotto, già responsabile del progetto della casa tedesca e ora anche Team Principal della scuderia

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Ora è ufficiale: Jonathan Wheatley lascia il team Audi Formula 1 con effetto immediato per motivi personali. Un addio che già era trapelato nella giornata di giovedì, e che è stato messo nero su bianco con un comunicato dalla scuderia tedesca. “Il team ringrazia Jonathan per il suo contributo al progetto e gli augura il meglio per i suoi futuri progetti”.

 

Cresce Binotto

Archiviato Wheatley, probabilmente destinato a finire all’Aston Martin nonostante le “frenate” del boss Stroll, aumenta il peso specifico in Audi di Mattia Binotto: “il responsabile del progetto Audi F1, continuerà a guidare il team assumendo ulteriori responsabilità in qualità di Team Principal. Da quando è subentrato alla guida del progetto nel 2024, Mattia ha guidato la trasformazione del team mentre Audi si preparava e infine entrava in F1 come costruttore di telai e propulsori”.

L’obiettivo resta quello, ambizioso, di guardare al titolo entro un quinquennio: “Con l'impegno incondizionato di AUDI AG, l'Audi Revolut F1 Team continuerà a progredire verso l'obiettivo di competere per il titolo entro il 2030”.

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