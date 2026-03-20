Audi, Wheatley lascia, Binotto Team Principal

Ora è ufficiale: Jonathan Wheatley lascia il team Audi Formula 1 con effetto immediato per motivi personali. Un addio che già era trapelato nella giornata di giovedì, e che è stato messo nero su bianco con un comunicato dalla scuderia tedesca. “Il team ringrazia Jonathan per il suo contributo al progetto e gli augura il meglio per i suoi futuri progetti”.