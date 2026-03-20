Aston Martin, Stroll: "Su Newey scelta precisa"

Sulla ristrutturazione del reparto tecnico del team Aston Martin prova a fare chiarezza il proprietario Lawrence Stroll, con un comunicato in cui analizza il momento della scuderia e chiarisce alcuni punti in evoluzione.

Sul ruolo di Adrian Newey: “Viste le attuali speculazioni sul ruolo di Adrian Newey all’interno del nostro team, vorrei cogliere l’occasione per fare chiarezza. In qualità di presidente esecutivo e azionista di controllo, desidero ribadire che Adrian Newey è mio socio e un azionista di rilievo. È il socio tecnico responsabile di AMR, e tra noi esiste un vero e proprio rapporto di collaborazione fondato su una visione condivisa del successo dell’azienda”.

Sulla notizia dell’abbandono di Newey del ruolo di Team Principal di Aston Martin: “Qui facciamo le cose in modo diverso e, sebbene al momento non adottiamo il tradizionale ruolo di Team Principal che si vede altrove, è una scelta deliberata. In qualità di ingegnere di maggior successo nella storia di questo sport, l’attenzione principale di Adrian è rivolta alla leadership strategica e tecnica, ambito in cui eccelle. È supportato da un team dirigenziale altamente qualificato per garantire risultati in tutti gli aspetti dell’attività, sia al Campus che in pista”.

Nel finale però Stroll lascia aperte le porte a eventuali sostituzioni con altri professionisti: “Veniamo regolarmente contattati da dirigenti senior di altre scuderie che desiderano unirsi ad Aston Martin Aramco, ma in linea con la nostra politica, non commentiamo voci e speculazioni.” La situazione in casa Aston Martin è dunque in evoluzione.