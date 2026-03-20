Novità nell'organigramma della Mercedes: Bradley Lord è stato nominato nuovo vice Team Principal con effetto immediato. Affiancherà Toto Wolff: "Il mio ruolo non cambierà di un millimetro"
La Mercedes riorganizza i propri vertici. Il team di Brackley ha annunciato che Bradley Lord assumerà il ruolo di Deputy Team Principal con effetto immediato, diventando il vice di Toto Wolff. Si tratta di una mossa che va a formalizzare una struttura gerarchica e una distribuzione delle responsabilità che, di fatto, era già operativa da tempo all'interno della squadra: Lord, direttore della comunicazione Mercedes dal 2013, aveva già sostituito Wolff in passato.
Wolff: "Il mio ruolo non cambierà di un millimetro"
A spiegare questa nomina è stato lo stesso Toto Wolff, che manterrà senza cambiamenti il suo doppio incarico di CEO e Team Principal: "Con la crescita della nostra squadra e della Formula 1, la portata delle nostre operazioni è aumentata in modo significativo. Abbiamo colto questa opportunità per ufficializzare un cambiamento che, in pratica, era già in atto. Il mio ruolo e le mie responsabilità generali non cambieranno di un millimetro. Bradley è un membro storico e dedito della nostra organizzazione, che ha avuto un ruolo importante nel farci diventare la squadra di maggior successo dell'era moderna".