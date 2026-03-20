La Mercedes riorganizza i propri vertici. Il team di Brackley ha annunciato che Bradley Lord assumerà il ruolo di Deputy Team Principal con effetto immediato , diventando il vice di Toto Wolff . Si tratta di una mossa che va a formalizzare una struttura gerarchica e una distribuzione delle responsabilità che, di fatto, era già operativa da tempo all'interno della squadra: Lord, direttore della comunicazione Mercedes dal 2013, aveva già sostituito Wolff in passato.

Wolff: "Il mio ruolo non cambierà di un millimetro"

A spiegare questa nomina è stato lo stesso Toto Wolff, che manterrà senza cambiamenti il suo doppio incarico di CEO e Team Principal: "Con la crescita della nostra squadra e della Formula 1, la portata delle nostre operazioni è aumentata in modo significativo. Abbiamo colto questa opportunità per ufficializzare un cambiamento che, in pratica, era già in atto. Il mio ruolo e le mie responsabilità generali non cambieranno di un millimetro. Bradley è un membro storico e dedito della nostra organizzazione, che ha avuto un ruolo importante nel farci diventare la squadra di maggior successo dell'era moderna".