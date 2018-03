Hamilton conquista la pole position a Melbourne. È la settima pole in Australia per il pilota della Mercedes (quinta consecutiva), la 73esima in carriera. Numeri che sottolineano nuovamente le enormi potenzialità del campione del mondo: è ancora lui l’uomo da battere in questa stagione di Formula 1. Le Ferrari, seconda e terza in griglia con Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, nei giorni delle Libere hanno dimostrato di non essere così lontane nel passo gara e già allo spegnimento dei semafori rossi proveranno a bruciare Lewis in gara. Al termine delle qualifiche, la sfida è passata dalla pista alla sala stampa. Nel corso della conferenza, Hamilton e Vettel si sono lanciati reciprocamente qualche frecciatina che accende la lotta al titolo. “Vi assicuro che non siamo in clima da festa – spiega Lewis, commentando il grande risultato della pole - Mantengo lo stesso approccio dal Q2 al Q3, non ci sono bottoni extra, non assumo nessun atteggiamento particolare”. Vettel replica subito, in riferimento al super giro di Hamilton in qualifica: "E cosa facevi prima?". Il pilota della Mercedes risponde: "Aspettavo di fare un buon giro… Fai sparire quel sorriso dalla tua faccia”, esclama Lewis con ironia, mentre vede il sorriso sornione di Sebastian. Le scintille non finiscono qui. Poco dopo arriva anche la seconda parte del duello, quando Vettel punzecchia così Hamilton: “Lewis è libero di andare a festeggiare stasera, magari io e Kimi andremo invece a festeggiare domani, dopo la gara”. Il campione del mondo risponde alla stoccata del ferrarista con qualche allusione: “Kimi festeggia tutte le volte, quindi…”. Raikkonen rimane glaciale, nessuna reazione del finlandese. È sfida totale, dentro e fuori la pista.