Ti sei perso il GP d'Australia? Le repliche su Sky

Come seguire il Gp d'Australia 2018 su skysport.it

Per tutti coloro che non possono essere davanti alla tv, il Gran Premio d'Australia sarà comunque un evento da seguire, anche sui dispositivi mobili. Chi ha sottoscritto un abbonamento con Sky Go avrà la possibilità di guardare l'evoluzione del GP direttamente sul proprio smartphone o tablet in tempo reale. I non abbonati appassionati di Formula 1 possono seguire l'andamento della gara sul sito skysport.it: il portale digitale di Sky ha previsto una serie di contenuti a fruizione gratuita. Tutti gli utenti possono seguire il GP attraverso il lap tracker, che riproduce l'andamento in pista, possono seguire la cronaca di Carlo Vanzini, voce ufficiale di Sky per la stagione di Formula 1 e guardare gli highlights in tempo reale. Una serie di contenuti in alta definizione per vivere le emozioni della Formula 1 come mai era accaduto prima d'ora.