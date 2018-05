A pochi giorni dal GP di Spagna, prima gara in Europa della F1 2018, Fia e Liberty Media si sono messe a lavoro per avere un'altra gara in America a partire dal prossimo anno. E un passo in avanti, nelle ultime ore, è stato fatto: si tratta del GP di Miami, con il consiglio comunale della città della Florida che ha dato il via libera al progetto. Non ci sono indicazioni certe sul tracciato, che comunque si articolerà lungo le strade del centro città e probabilmente interesserà la zona portuale della metropoli statunitense.

Approvazione all'unanimità

Ci sono stati due incontri, cui hanno preso parte i rappresentanti della commissione cittadina e quelli del Comitato per lo sviluppo economico e il turismo (Miami- Dade County). "Con i voti unanimi sia della città di Miami che della contea di Miami-Dade, siamo molto lieti di aver ricevuto l'approvazione preliminare per portare qui un Gran Premio di Formula 1", ha dichiarato Sean Bratches, direttore commerciale della F1. La commissione cittadina ha approvato all'unanimità il progetto e, nonostante qualche perplessità iniziale, il sindaco Francis Suarez, è stato appoggiato dal congresso cittadino.

Un primo (deciso) passo

"Riconosciamo che questo è solo l'inizio del processo - ha aggiunto Bratches - lavoreremo immediatamente con i vari attori della comunità, la città di Miami, il porto di Miami, Bayfront Park Management Trust e altri, per raggiungere un accordo finale. La Formula 1 a Miami rappresenta una fantastica opportunità per portare un grande spettacolo in una delle città più iconiche del mondo. E siamo lieti che il viaggio sia iniziato in corso".

Obiettivo 2019

Il qundo potere avere un Gran Premio di Formula 1 a Miami sarà oggetto di ulteriori discussioni tra F1, FIA e le autorità di Miami, ma svol in ottobre 2019.