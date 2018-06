Una novità in Formula 1 dalla prossima stagione: tutti i costruttori del Mondiale, infatti, avranno l'obbligo di dotare i piloti di un nuovo tipo di casco che, in base alle regole stabilite dalla FIA, dovrà garantire più sicurezza per i piloti. Si chiama FIA 8860-2018 la nuova omologazione e prevede un incremento dell'assorbimento d'energia in caso di urto e un'estensione dell'area protettiva per i piloti. Successivamente sarà introdotto anche nelle categorie minori. "I caschi di ora sono già tra i più sicuri al mondo, ma il nuovo standard sarà un vero e proprio livello successivo", ha detto il direttore del reparto sicurezza della FIA, Laurent Mekies.

I requisiti del nuovo casco

Impatto standard: l'impatto del casco a 9,5m/s. La decelerazione massima sulla testa del pilota non deve andare oltre i 275G.

Impatto a bassa velocità: impatto del casco a 6m/s. La decelerazione massima non deve andare oltre i 200G, con una media massima di 180G.

Impatto laterale a bassa velocità: impatto del casco a 8,5s/m. La decelerazione massima non deve superare i 275G.

Protezione balistica avanzata: un proiettile di metallo di 225g sparato a 250km/h. La decelerazione massima non deve andare oltre i 275G.

Crush: un peso di 10Kg che cade da 5,1 metri sul casco. Test laterale e longitudinale. La forza trasmessa non deve superare i 10 kN.

Penetrazione dello scudo: un oggetto di 4kg cade sul casco a 7,7m/s.

Penetrazione della visiera: un fucile ad aria spara un proiettile di 1"2g sulla visiera. Il proiettile non deve penetrare all'interno del casco.

La visiera: la visiera deve garantire la giusta colorazione e la giusta visuale ai piloti, senza alterare in maniera significativa ciò che questi devono vedere.

Impatto della mentoniera: prova d'urto con un oggetto a 5,5m/s. La decelerazione massima non deve andare oltre i 275G.

Resistenza meccanica FHR: test che deve assicurare l'alta resistenza dei punti d'attacco dei Frontal Head Restraints.

Protezione della superficie e dell'attrito: il test serve a garantire uniformità della superficie del casco e il ridotto attrito. La superficie di copertura deve essere sottoposta a un test per la resistenza alla penetrazione.

Infiammabilità: "Il casco è esposto a una fiamma di 790°, il fuoco deve autoestinguersi una volta rimossa la fiamma dall'elmetto.