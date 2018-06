Vettel, voglia e necessità di riscattarsi subito

Tutto d’un fiato. Nemmeno il tempo di metabolizzare pro e contro del fine settimana in Francia che la Formula Uno è già in Austria. Seconda di altre quattro gare in cinque settimane. Casa – quella vera – della Red Bull, ma scorrendo i risultati nell’era ibrida solo chi guidava una Mercedes è riuscito a vincere, ultimo Valtteri Bottas dodici mesi fa, visto che Hamilton penalizzato per aver sostituito il cambio era partito solo ottavo.

Sebastian Vettel arriva al Red Bull Ring da inseguitore, a 14 punti dal campione del mondo. Tutti persi a causa dell’errore commesso in partenza soli pochi giorni fa. Eccessi che in un mondiale che si sta rivelando equilibrato e che sarà assegnato sui dettagli non si possono commettere. Conterà di più la regolarità… e la saggezza. Dote che il ferrarista ha spesso e volentieri quando parte davanti, ma che – statistiche alla mano – un po’ si dimentica quando si tratta di riconquistare la posizione, come è già successo un paio di volte questa stagione.

La cosa buona per Vettel è che con una gara dietro l’altra avrà modo di riscattarsi subito, su una pista in cui il carico aerodinamico è di un livello inferiore rispetto al Paul Ricard, un po’ più come Montreal.Ferrari e Mercedes potrebbero avere quindi le stesse chance ma occhio a dimenticare la Red Bull. Intanto i primi grandi protagonisti saranno – almeno a parole – Raikkonen e Ricciardo, che in comune, oltre alla voglia di tornare protagonisti in pista, hanno importanti decisioni da subire o prendere.