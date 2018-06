L'analisi tecnica delle libere in Austria

Nella vera e propria simulazione di qualifica effettuata con la mescola UltraSoft i piloti hanno accusato diversi problemi e, non tutti, sono riusciti a migliorare i propri tempi. Come potete osservare dalla tabella in basso Hamilton è uno dei driver che con questo compound non è riuscito a migliorare il tempo ottenuto con le soft. Pur riuscendo a migliorare, seppur di poco, nei primi due settori non ha avuto performance nel tratto finale a dimostrazione che con questa mescola la sua Mercedes non era ben bilanciata come lo era con la gialla. Il discorso fatto per Hamilton vale anche per Vettel che a differenza del pilota inglese è riuscito però ad ottenere un tempo migliore di circa 1 decimo rispetto al tentativo precedente. Le gomme Ultra Soft non stanno dando il vantaggio atteso alla vigilia quando Pirelli aveva annunciato un gap prestazionale tra le “viola” e le “rosse” di circa mezzo secondo al giro. Nella giornata di domani, l’evoluzione della pista abbinata all’innalzamento delle termiche potrebbe creare delle sorprese quindi bisognerà aspettare le FP3 per capire se potremo vedere alcune vetture tentare la qualifica in Q2 con le gomme Super Soft.