Seb, è il momento giusto

Vettel tenterà l'allungo a Silverstone, c'è da scommetterci. E il momento appare più che mai propizio. L'esiguo vantaggio sul campione in carica non può essere certo considerato come una garanzia, ma i problemi di affidabilità piombati addosso ad entrambe le W09 allo Spielberg sono il presupposto per provare a dare un primo strappo alla stagione. Più facile a dirsi che a farsi, certo, ma la preoccupazione di Toto Wolff, direttore esecutivo di Mercedes, al termine della gara al Red Bull Ring, sono un campanello d'allarme che potrebbe spianare la strada ad un altro fine settimana importante per le Rosse. E quello sì che sarebbe un super regalo per Seb, che ora sa di poter contare anche sull'aiuto di un rigenerato Kimi Raikkonen. Secondo in Austria, al centro di voci di mercato, il finlandese ha dato dimostrazione di ritrovata grinta e questo può rappresentare un ausilio decisivo per Vettel e per il team.

La carriera e le vittorie

La sua avventura, come per molti piloti, comincia con il karting amatoriale. Era il 1991. Nel '95 fa il suo esordio nel mondo delle corse. Nel kart vince una serie di titoli tra cui il tedesco Junior Karting Championship, la Monaco Kart Cup e il Campionato Europeo Junior Karting. Nel 2003 passa alle monoposto partecipando al campionato tedesco di Formula BMW: 2° nella prima stagione, vince il titolo l'anno dopo. Nel 2005 arriva 5° nella Formula 3 Euroseries e debutta al volante di una Formula 1 grazie ad un test con la Williams. Nel 2006 giunge secondo in Formula 3 Euroseries e diventa test driver del team BMW Sauber. Nel 2007 Vettel inizia a correre nella World Series by Renault e nello stesso anno prende il posto di Scott Speed alla Toro Rosso-Ferrari dopo il Gran Premio d'Europa. Nel 2008 conquista la sua prima vittoria nel Gran Premio d’Italia, diventando il più giovane vincitore di F1 di sempre. Finisce la stagione 8° e passa in Red Bull. Nel 2009 vince in Cina, a Silverstone e a Suzuka, e finisce 2° nel Mondiale Piloti. Nel 2010 diventa il più giovane campione del Mondo di F1. L'anno successivo domina il Mondiale, vincendo 11 GP e conquistando il titolo per la seconda volta con quattro gare di anticipo. Nel 2012 e nel 2013 arrivano il terzo e il quarto titolo, mentre nel 2014 conclude al 5° posto. Nel 2015 Vettel ha concluso al terzo posto la sua prima stagione con la Scuderia Ferrari, nel 2016 è 4° e nel 2017 è 2°. L'attualità, invece, parla di un primo posto e di tre vittorie - Melbourne, Bahrain e Montreal - in un campionato esaltante e per molti versi ancora da decifrare.